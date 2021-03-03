Папа Римский предупредил о новом Всемирном потопе из-за глобального потепления

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности и призвал всех верующих быть благоразумными Фото: REUTERS

Если лидеры стран мира не будут предпринимать меры по борьбе с глобальным потеплением, то это обернется новым Всемирным потопом, выразил уверенность Папа Римский Франциск.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности и призвал всех верующих быть благоразумными, проникнуться сочувствием к людям и проблемам всего мира, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В 2015 году Папа Римский начал активную борьбу с глобальным потеплением и в своей энциклике отмечал, что потребительское отношение человечества к Земле оставит их "в грязи". По его мнению, предсказания Судного дня в данной экологической ситуации нельзя воспринимать с иронией, так как люди могут оставить будущие поколения жить "в мусоре".

В начале февраля Папа Римский призвал перестроить мир после пандемии коронавируса. Он заявил, что мировые правительства должны выстроить гуманную экономику и заботиться об окружающей среде, а не уничтожать ее.