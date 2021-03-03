Умер Юрий Розанов, спортивный комментатор

Розанов работал преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умер спортивный комментатор Юрий Розанов, сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

- Умер Юра Разанов. Через 15 минут эфир. Не знаю как работать, - написал Моссаковский в своём Twitter.

Юрий Розанов родился в Московской области в 1961 году. В 1996 году начал свою карьеру спортивного комментатора на только созданном "НТВ-плюс". Розанов работал преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчах. Работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов по футболу Англии, России, Голландии, Италии и Испании, на КХЛ и молодёжных чемпионатах мира по хоккею.

В 2015 году Розанов начал работу на канале "Матч-ТВ". В 2019 году приостановил эфиры на полгода из-за онкологического заболевания. Затем возобновил работу, при этом продолжая лечение.