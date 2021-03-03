Юбилейное 500-е заседание Совфеда открыли гимном России и аплодисментами

Пятисотое заседание Совета Федерации открыли гимном России в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Перед выступлением хора председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила всех сенаторов с круглой датой. После этого все участники мероприятия встали и прослушали гимн России, в конце наградив ансамбль дружными аплодисментами.

Также Матвиенко передала сенаторам поздравления президента России Владимира Путина. Она отметила, что в зале в Совфеда всегда поднимаются реальные проблемы и ведется постоянный диалог между столицей и регионами, передает официальный портал Совета Федерации.

Ранее свой 90-летний юбилей отметил экс-президент СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Во время празднования знаковой даты экс-политик находился в больнице под присмотром личного врача.