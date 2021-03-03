Песков прокомментировал новые санкции ЕС и США против России

Новые санкции США и Евросоюза в отношении российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела России, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Она также назвал такие ограничения неприемлемыми.

- Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, - указал представитель Кремля, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, - заявил Песков журналистам во время брифинга 3 марта.

Отвечая на вопрос о стратегии точечных санкций ЕС и США, Песков сказал, что "объяснять какую-то мотивацию" не работа Кремля. Он также отметил, что ограничения, которые ввёл Минфин США в отношении российских силовиков, дублируют российские законы и запрещают им всё то, что и так запрещено российским законодательством людям на этих должностях.