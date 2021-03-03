Путин рассказал о защите силовиков и их семей от угроз в соцсетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отметил активную проработку мер по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз, в том числе и в социальных сетях. Об этом глава государства рассказала на заседании коллегии МВД РФ.

- Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях, - заявил Путин.

Российский лидер во время своего выступления также напомнил, что недавно в стране были силены законодательные нормы о защите правоохранителей.