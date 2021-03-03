Российский танк Т-90М «Прорыв» в США окрестили «монстром»

Танк Т-90МС на международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019" в парке "Патриот". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский журналист Марк Эпикос в материале The National Interest отметил, что новый танк Т-90М «Прорыв» заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников.

В российской модификации значительно обновлена башня, установлена современная система управления огнем «Калина», а также мощный двигатель. Возросла защита танка от противотанковых управляемых ракет и других типов снарядов.

По словам автора статьи, российский Т-90М является усовершенствованной версией советского Т-90. Предшественник «Прорыва» уже к 1990-м годам обладал инновационными качествами.

Ранее 5 октября 2020 года стало известно, что Минобороны России планирует создать воинские подразделения с повышенными боевыми возможностями. В них войдут машины «Терминатор», «Прорыв» и «Бережок».

Издание The National Interest писало, что Т-90 сочетает проверенные временем технические характеристики, трехуровневую систему защиты и отличное вооружением.