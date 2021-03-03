Глава Сахалинской области рассказал, как попасть в ТОП-10 привлекательных для инвесторов регионов

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Для каждого российского региона важно привлечение средств инвесторов. Однако для этого субъекту нужно быть выгодным для инвестора и финансовых вливаний в проект. О том, как попасть в ТОП-10 привлекательных для инвесторов областей, в эфире радио "КП-Сахалин" главному редактора Медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам руководителя региона, Сахалинская область уже вошла в 30-ку наиболее привлекательных для инвесторов регионов. Теперь перед правительством области стоит задача достичь более высоких показателей в этом рейтинге.

– Для этого должны сократиться инвестиционные процессы – чтобы инвестору было более интересно вкладывать деньги в сахалинскую землю. Раньше для подключения к электричеству нужно было потратить 90 дней. Мы поставили задачу уложить эту процедуру в 30 дней.<...> Технология простая – надо убрать бюрократические рогатки, это главное, - объяснил губернатор.

Также глава области отметил, что у любого инвестиционного процесса есть свой жизненный цикл, который включает в себя допроектную, проектную, строительную, пусконаладочную фазы. При этом они энергозатратные в том плане, что каждая из них включает в себя десятки, а иногда и сотни, различных процедур. Как раз их и нужно сокращать в два-три раза, объяснил губернатор.

Также Лимаренко отметил, что в Сахалинской области в ближайшие годы появится более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Для этого запланировано 800 миллиардов рублей инвестиций, из которых три четверти - частные средства.

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