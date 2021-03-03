Энтони Блинкен: Главным геополитическим противником США является Китай Фото: REUTERS

Главным геополитическим противником США в XXI веке является Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо, - сказал он, выступая с программной речью по внешней политике.

Россия же, по словам Блинкена, представляет для США лишь "серьезный вызов". К таким же вызовам он отнес взаимоотношения с Ираном и Северной Кореей.

Кроме этого, Блинкен заявил, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию. По его словам, Штаты использовали эту тактику в прошлом, однако она не сработала. Поэтому теперь администрация Байдена будет действовать иначе.

- Мы будем использовать силу собственного примера, - заключил госсекретарь.