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Общество

Минприроды поддержало запрет на выплату компаниями дивидендов до возмещения вреда экологии

Предлагается добавить в закон "Об акционерных обществах" важное условие
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минприроды поддержало запрет на выплату компаниями дивидендов до возмещения вреда экологии

Минприроды поддержало запрет на выплату компаниями дивидендов до возмещения вреда экологии

Фото: Павел КЛОКОВ

Минприроды РФ внесло в правительство страны законопроект, который запрещает осуществлять выплату дивидендов компаниями, которые не возместили вред экологии.

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло на рассмотрение проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде, - говорится в сообщении ведомства, пишет "Прайм".

Одним из ключевых моментов проекта является необходимость добавить в закон "Об акционерных обществах" условие, при котором будет ограничиваться выплата дивидендов. Это правило, как предполагают авторы проекта, будет действовать, "если на день принятия такого решения обществом не возмещен в полном объеме исчисленный и предъявленный вред окружающей среде".

Экология