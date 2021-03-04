Байден готов «жестко» подталкивать Украину к реформам

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден с самыми лучшими намерениями готов «жестко» подталкивать Украину к реформам для ее же пользы, заявил на виртуальной пресс-конференции бывший посол Вашингтона в Киеве Стивен Пайфер.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями», - цитирует заявление американского дипломата агентство «Укринформ».

По словам Пайфера, такая тактика необходима «для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал».

Он отметил, что в Штатах обеспокоены тем, что за последний год реформы в Незалежной замедлились, поэтому «толчки» Вашингтона в этом направлении будут стране очень полезны, даже если такое давление киевским властям не понравятся.

«Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине», - добавил экс-посол США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен в телефонной беседе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заверил его в том, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву активную военную и экономическую помощь.