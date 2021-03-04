В Каракасе возмущены тем, что Байден продлил санкции США против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден 3 марта еще на год продлил срок действия санкций против Венесуэлы, введенных шесть лет назад. Такое решение нынешний глава Белого дома пояснил тем, что ситуация в латиноамериканской стране с тех пор «не улучшилась и продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

В министерстве иностранных дел Боливарианской республики заявили, что указ от 2015 года незаконный, «противоречит международному праву» и «представляет собой вызов многосторонней дипломатии», поэтому «должен быть отменен».

«Венесуэла категорически отвергает продление действия незаконного указа, согласно которому правительство США применяет односторонние принудительные меры в рамках своей политики жестких и систематических нападок на народ Венесуэлы», - цитирует ТАСС заявление венесуэльского МИД.

Напомним, Барак Обама в начале марта 2015 года ввел санкции в отношении Боливарианской республики в связи с «нарушениями прав человека», с тех пор их действие регулярно продлевается и вводятся новые ограничения в отношении страны.