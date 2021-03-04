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Россияне пожаловались на сбой в работе Google, YouTube и Telegram

С проблемами столкнулись около 2,7 тысяч пользователей из РФ
Антон Беспамятных
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Чаще всего пользователи жаловались на работу поискового сервиса Google

Чаще всего пользователи жаловались на работу поискового сервиса Google

Фото: REUTERS

Сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, принял несколько тысяч жалоб на работу Google, YouTube и Telegram от российских пользователей Интернета.

По данным портала, первые проблемы были зафиксированы в час ночи по московскому времени. Чаще всего пользователи жаловались на работу поискового сервиса Google, некоторые не могли войти в учетную запись. Также большинство пользователей Youtube не могли загрузить сайт, некоторое жаловались на проблемы с входом в учетную запись и загрузкой видео.

Кроме того, поступили жалобы от пользователей Telegram. Они испытывали проблемы с подключением.

В середине февраля 2021 года у социальной ClubHouse произошел сбой из-за перегрузки серверов. Сервис, где общение происходит только в голосовых чатах, не выдержал наплыва новых пользователей.