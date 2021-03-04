Госдеп США призвал Россию уничтожить химоружие, чтобы избежать новых санкций Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россия может избежать новых американских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил представитель Государственного департамента США в интервью изданию РБК.

- По американскому закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года России грозит гарантированный второй раунд санкций. Избежать его она может только приняв на обязательства больше не применять химическое оружие. Мы призываем РФ задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением, - заявил он.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне США ввели санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова говорила, что США всегда найдут повод для ввода новых санкций против России. По ее словам, если американская сторона введет санкции, то реакция Москвы будет незамедлительна, но обдуманна.