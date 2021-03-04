Жена Александра Маршала сообщила, что у артиста был скачок давления Фото: Иван МАКЕЕВ

Жена Александра Маршала опровергла информацию о предынсультном состоянии артиста. В эфире Радио «Комсомольская правда» в четверг, 4 марта, Наталья Минькова сообщила, что у ее супруга просто был скачок давления. В настоящее время здоровью Александра Маршала ничего не угрожает.

- Не волнуйтесь за Александра, с ним все в порядке. У него просто подскочило давление. То, что пишет про предынсультное состояние, это не правда. Никакой угрозы здоровью в настоящее время нет, - сообщила она.

Наталья Минькова отметила, что в медицинском учреждении Александру Маршалу проверили сосуды.

Ранее сообщалось, что знаменитый 63-летний певец Александр Маршал попал в больницу. Ему стало плохо 2 марта в загородном доме в подмосковной Барвихе. Супруга артиста сразу же вызвала для него скорую помощь, а прибывшие медики решили госпитализировать музыканта в Одинцовскую ЦРБ.