В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и рассчитывает, кто власти Украины смогут удержать действующие в регионе подразделения от наращивания напряженности в дальнейшем. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мы на самом деле с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Все чаще наблюдаются обстрелы Донбасса со стороны ВС Украины и различных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Также фиксируется вход украинских военных в зоны, где они не могут быть после завершения разведения, - сообщил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков отметил, что все это является поводом для серьезной обеспокоенности. Российская сторона тщательно анализирует ситуацию и надеется, что Украине удастся удержать эти формирования и подразделения от провокационных действий.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на внимание партнеров по «нормандской четверке» к росту напряженности на юго-востоке Украины.