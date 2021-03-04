Украина к 2025 году планирует перейти на полное самообеспечение газом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен увеличить добычу природного газа на территории страны, чтобы выйти на полное самообеспечение «голубым топливом» к 2025 году. Об этом премьер сообщил в четверг, 4 марта, в ходе пресс-конференции.

- Мы надеемся, что в 2024-2025 годах благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины в газе. Речь идет и об обеспечении населения, и производственных потребителей. Именно в этом на сегодняшний день состоит стратегия энергетической независимости Украины, - заявил Денис Шмыгаль.

Украинский премьер-министр отметил, что до этого правительство страны подписало восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. В соответствии с планами, в следующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано около десяти миллиардов гривен, то есть примерно 357 миллионов долларов.

По последним данным, в минувшем году добыча газа на Украине сократилась на два процента до 20,2 миллиарда кубометров. Потребление газа за этот период составило примерно 30,9 миллиарда, то есть на три процента больше, чем два года назад.