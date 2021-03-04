Путин назвал российские вакцины от COVID-19 наиболее безопасными и эффективными

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские вакцины от коронавирусной инфекции являются наиболее безопасными и эффективными в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что россияне по праву гордятся отечественными учеными, разработавшими вакцины от коронавирусной инфекции. По его мнению, без этих препаратов, «как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно».

«Действительно, есть чем гордиться, имея в виду то, что наша вакцина ("Спутник V") и вакцины (еще два зарегистрированных в России препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», - сказал российский лидер на встрече с волонтерами акции «Мы вместе».

Глава государства также уточнил, что около двух миллионов россиян получили оба укола вакцины от коронавируса, еще около двух миллионов - первый.