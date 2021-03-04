Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку более 500 аккаунтов Фото: REUTERS

Роскомнадзор направил Facebook письмо с требованием разъяснить причины блокировки более 500 аккаунтов в Instagram, а также предоставить списки аккаунтов с ограниченным доступом.

Как уточнили в ведомстве, ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей в Instagram. Как говорилось в сообщении, доступ к ним был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение».

По данным Facebook, пользователи данных аккаунтов публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе текущего года.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в конце февраля, Twitter сообщил о блокировке 100 аккаунтов, якобы имеющих отношение к России, которые имели цель «ослабить стабильность и надежность НАТО», а также были «направлены против США и ЕС».