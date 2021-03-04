Онищенко назвал способ победить COVID-19 в России за две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о способе победить коронавирусную инфекцию в стране всего за две недели. Как он считает, для этого необходимо жёсткая дисциплина с соблюдением всех мер безопасности.

«Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента – две недели, и все закончится. Больных мы вылечим», - заявил он, отметив, что такой путь выбрали китайцы, у которых за год и три месяца «до сих пор 89 тысяч больных».

Чтобы пойти по второму пути, по его словам, нужно довести уровень популяционного иммунитета до 50-60 процентов. В данном случае необходима вакцинация. «А если мы будем прививать только "группы риска" по медицинским показаниям и производственным, это (сроки) можно сократить. И все – он (коронавирус) остановится», - заявил Онищенко.

По мнению депутата, сроки победы над COVID-19 будут зависеть от сроков проведения вакцинации.