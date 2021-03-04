Noize MC попал в больницу с воспалением седалищного нерва Фото: https://www.instagram.com/p/CMAEACYHhX6/

В Москве рэпер Noize MC попал в больницу. Молодого артиста доставили в больницу из-за воспаления седалищного нерва.

Пока подробностей случившегося мало. Сам молодой человек поделился в Instagram кадрами в кресле-каталке. Его катят медики из бригады скорой помощи, а артист замер в одном положении, боясь пошевелить.

«В луже собственной крови на кафеле скользя,

После заплыва еле выползая на карачках,

Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал:

Врачи качают головами — типа, так нельзя», - подписал снимок исполнитель.

У рэпера воспалился седалищный нерв

Как сообщает телеканал «360», плохо рэперу стало вечером, 3 марта. Причем поясницу прострелило так сильно, что с помощью домашней аптечки справиться с недугом не удалось.

«Не пугай нас, отец». «Иван, не болей! Высылаю электронный подорожник»

«Ваня, береги себя, чуди только позитивно!», - пишут ему поклонники.

Спустя сутки артист снова вышел на связь и опубликовал видео с концерта в Воронеже. Пользователи, конечно же, вернулись к теме здоровья.

Одна из поклонниц рэпера написала: «Позвоночник больная тема.. Как раз лежу в госпитале, жду операцию по удалению грыжи. Страшно, однако. А вы не болейте, вам еще песни хорошие писать».

Noize MC ответил девушке: «Спасибо! Удачи и здоровья!!».

А в конце января артист побывал на вечеринке в честь свадьбы певицы Монеточки. Среди гостей были замечены Саша Бортич и Сергей Бурунов, рэпер Noize MC и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также другие медийные персоны, сообщает Пятый канал.