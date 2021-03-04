Видео падения 4-летнего мальчика с эскалатора в ТЦ Москвы опубликовала прокуратура

Ребенок упал с высоты второго этажа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В четверг, 4 марта, четырехлетний мальчик повис на поручне эскалатора в торговом центре на юге Москвы и упал с высоты второго этажа.

Ребенок, оставленный без присмотра, зацепился за поручни с другой от ступенек стороны, а когда лента дошла до ограждения мальчик упал.

На данный момент ребенок находится в больнице с многочисленными травмами. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В ходе проверки дадут оценку соблюдению организацией требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей мальчика.

В ведомстве также опубликовали запись с камеры видеонаблюдения.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай. В конце прошлого года в торговом центре в Москве под гребенку эскалатора затянуло руку трехлетней малышки. Ребенку потребовалась операция. Родители совершили покупки вместе с шестью детьми, и на эскалатор девочка зашла с мамой, которая держала ее за руку, однако в самом низу ребенок отцепился и упал.