Захарова рассказала о своей семье: «Дочь - школьница, мама - искусствовед»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о своей семье, отметив ее дочка учится в школе и до пандемии ходила на танцы, а ее мама искусствовед и ведет занятия для детей в музее.

«Дочь учится в школе, до ковида ходила на танцы. Сейчас она вместе с бабушкой много занимается историей искусства. Моя мама искусствовед и ведет занятия для детей в музее», - рассказала она в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

При этом Захарова объяснила, почему не афиширует свою личную жизнь. «Мне кажется, это свое, личное. Я не делаю из этого никакой тайны, но ведь называется "личная жизнь" поэтому это личное», - заявила она, добавив, что у нее все хорошо.

Как писал сайт kp.ru, в интервью Захарова также рассказала о своем увлечении из детства. Она сообщила, что ранее заказывала в мастерской кукольный домик.