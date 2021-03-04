Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России и Казахстана в апреле 2021 Фото: REUTERS

В ходе министерской встречи стран ОПЕК+ был согласован рост добычи нефти России в апреле текущего года на 130 тысяч баррелей в сутки, и Казахстана - на 20 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана, уточнив, что все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной.

«По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ходе заседания ОПЕК+ министры приняли решение продлить срок, до которого участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля текущего года. Следующее заседание стран ОПЕК+ должно состояться 1 апреля 2021 года.