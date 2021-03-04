В Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 4 марта.

«Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых», - говорится в пресс-релизе фонда, где уточнили, что EMA проведет оценку соответствия препарата установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что EMA предоставили все необходимые данные по препарату, отметив, что партнерство по вакцине должно стоять выше политики.

«Мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения … И сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», - заявил глава фонда.

Как отметили в РФПИ, ряд стран-членов Евросоюза уже одобрили применение российской вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь результатов со стороны Европейского регулятора, напомнив, что в целом применение «Спутник V» одобрено более чем в 40 странах мира.