Две книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере номинированы на литературную премию "Ясная поляна"
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В лонг-лист международной престижной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли сразу несколько книги британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.
Речь идет о произведениях "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти". Всего в списке работ заявлено более 40 работ. Об этом на пресс-конференции 4 марта рассказал председатель жюри премии Владимир Толстой.
- В длинный список в этом году вошли более 40 произведений. Он формируется по представлению экспертов, - объяснил Толстой.
При этом член жюри премии Павел Басинский отметил, что присутствие творений Роулинг в лон-листе смотрится "вполне органично".
Напомним, международная литературная премия "Ясная поляна" присуждается за лучшее художественное произведение, созданное в традиционной форме.