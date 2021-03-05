В Новой Зеландии эвакуируют людей из-за угрозы цунами

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии обратилось к жителям районов, которые находятся в зоне риска из-за объявленной угрозы цунами. Граждан призывают эвакуироваться. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Проживающие вблизи побережья должны немедленно переместиться на ближайшую возвышенность <...> или как можно дальше вглубь страны. Не оставайтесь дома, - предупреждают специалисты.

Решение объявить об эвакуации граждан было принято местными властями из-за землетрясения в 8 баллов.