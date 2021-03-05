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Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

Илья Кива отметил, что третья волна коронавируса "окончательно убьет средний и малый бизнес"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев быть готовыми к наступлению в стране голода.

По его мнению, к таким страшным последствиям привел "провал со стороны команды Зеленского" при организации вакцинации населения. Кроме этого, Кива считает, что здесь уже к начинается третья волна пандемии коронавиурса.

- Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду! - украинский депутат на своей странице в Фейсбуке.