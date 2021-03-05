В Германии осудили новые санкции ЕС против России

Новые санкции Европейского союза, введенные против России, в очередной раз показывают, что его руководство не готово переосмыслить свой подход к Москве, даже если речь идет о дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера.

Накануне ЕС впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России из-за арест оппозиционного блогера Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

- Новые санкции ЕС касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ. Наша позиция ясна: не вмешиваться, - заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе, слова которого приводят РИА Новости.