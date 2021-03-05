Американские врачи предупредили о побочном эффекте от вакцины Moderna

Использование вакцины против коронавируса компании Moderna в некоторых случаях не может гарантировать отсутствие проявления побочных действий.

Американские исследователи выяснили, что после прививки препаратом у граждан наблюдаются кожные воспаления и высыпания. Причем проявляются они более, чем через десять дней после введения первой дозы вакцины. Об этом сообщается в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

- Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией, - предупредил о побочных действиях вакцины коллектив медиков.