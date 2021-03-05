В Госудме предложили расширить ОСАГО на поврежденные из-за работы коммунальщиков машины

Депутаты Государственной думы РФ выступили с предложением расширить ОСАГО на ситуации с повреждениями автомобиля, причиненными по вине коммунальных служб, а также из-за недостатков дорожного ремонта.

Депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов уже обратились с данной инициативой к руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА), выяснили "Известия".

Поводом для создания такого проекта стали массовые обращения граждан по поводу причинения вреда автомобилям из-за недобросовестно проводимых коммунальщиками работ. Бывают случаи, когда из-за действий или бездействия сотрудников городских служб машины повреждаются упавшими деревьями, сосульками. Это же обычно сказывается и при внезапно появившихся яма на дорогах.