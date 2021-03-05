Госдолг США удвоится к 2051 году, заявили в Конгрессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг США уже к концу 2021 года превысит объем национального ВВП, а к 2051 году увеличится еще почти в два раза и достигнет 202% ВВП. Об этом предупредили в своем докладе аналитики из Бюджетного управления Конгресса Штатов.

Специалисты отмечают, что американский госдолг к концу 2021 году будет достигать уровня 102% ВВП".

- Долг достигнет 107% ВВП (превысив исторический максимум) в 2031 году и практически удвоится до 202% ВВП к 2051 году, - говорится в сообщении ведомства.