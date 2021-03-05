Политтехнолог раскрыл роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политтехнолог, журналист и публицист Глеб Павловский рассказал о роли миллионеров в победе экс-президента России Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.

По заверению эксперта, первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Березовским, которые финансировали предвыборную кампанию экс-президента, пишет "Лента.ру".

- Если бы этого не было, не было бы ничего, — добавил Павловский.

По словам Павловского, во вторую десятку творцов успеха Ельцина вошла группа во главе с нынешним специальным представителем президента РФ Анатолием Чубайсом, к которой он отнес и себя.

Политтехнолог рассказал, что во время предвыборной кампании Ельцина он занимался центральной и региональной прессой.

1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Он отметил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия.