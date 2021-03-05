Мишустин поручил завершить основной объем вакцинации граждан РФ от COVID-19 к осени 2021 года

Поручение было сделано в ходе посещения центра "Вектор". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавирусной инфекции к осени 2021 года. Поручение было сделано в ходе посещения центра "Вектор".

Премьер-министр отметил важность наращивания производства вакцины "ЭпиВакКорона", так как люди нуждаются в этом, пишет ТАСС.

- Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет, — сказал Мишустин.

Директор центра Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса заставила пересмотреть стратегию развития "Вектора". Новая стратегия развития будет представлена "в ближайшее время".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что к июню 2021 года 40 миллионов россиян будут привиты от коронавируса "Спутником V". Вакцинацию проведут всем, кто этого пожелает.