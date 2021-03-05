В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

4 марта в России выявили 11 385 новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в 85 регионах России врачи выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся вирусом с начала пандемии достигло 4 301 159 человек.

Лидерами по заболеваемости стали Москва (1757), Санкт-Петербург (983) и Московская область (750). 12% зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за сутки жертвами коронавируса стали 462 россиянина. В общей сложности от COVID-19 и его последствий умерло 88 285 граждан РФ.

Выздоровели 15 464 человека. С начала пандемии количество вылечившихся от коронавируса россиян достигло 3 885 321 человека.

4 марта в России выявили 11 385 новых случаев коронавируса. Лидеры были теми же — Москва (2 150), Санкт-Петербург (986) и Московская область (693). 475 человек умерли от вируса и его последствий, а 16 123 россиянина выздоровели.