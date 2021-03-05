Песков заявил о подготовке к «радикальным санкциям» против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва учитывает угрозу введения новых санкций против России, поэтому прорабатывает разные сценарии для защиты интересов граждан и предпринимателей. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций против РФ, приписывая ей использование химоружия.

Песков отметил, что пока что предположения о «радикальных санкциях» были лишь в СМИ, но российская сторона все-таки прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы государства и россиян.

- Кремль тщательно фиксирует сообщения о возможности введения новых санкций, но пока это только материалы СМИ. Однако мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций, - указал пресс-секретарь российского президента.

При этом Дмитрий Песков отметил, что США исходят из абсолютно безосновательного и голословного обвинения в адрес России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие. Как сообщал сайт kp.ru, вчера представитель Кремля напоминал, что РФ уничтожила все свое химоружие, полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ожидает таких же шагов от своих визави.