Бастрыкин: СК направил в суды 169 дел о коррупции в отношении должностных лиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет России в минувшем 2020 году направил в суды 169 дел о коррупции в отношении должностных лиц. В общей в суды попали дела в отношении более 450 человек, обладающих особым правовым статусом, в том числе в отношении депутатов, следователей, прокуроров и судей. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава российского СК Александр Бастрыкин, выступая на итоговой коллегии ведомства.

- В прошлом году в суд направлены уголовные дела в отношении 130 глав муниципальных образований, 116 депутатов органов местного самоуправления, десяти депутатов законодательных органов российских регионов, 15 прокуроров, 38 следователей и глав следственный ведомств министерства внутренних дел, а также 17 следователей СК, семи судей, 68 адвокатов и 48 членов избирательных комиссий, - перечислил глава правоохранительного ведомства.

Александр Бастрыкин на этом фоне призвал руководителей следственных управлений Следственного комитета более внимательно относиться к подбору кадров.

В общей сложности в 2020 году следователи возбудили более 18,5 тысячи уголовных дел о коррупции, из них о взяточничестве – более девяти тысяч. В суд направили более 8,5 тысячи дел о коррупционных преступлениях.