В России и ЕАЭС хотят запретить одноразовый пластик Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны ЕАЭС, в том числе и Россия, предполагают ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика. Об этом в пятницу, 5 марта, пишет газета «Известия».

Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года предусматривает изучение вопроса о поэтапном запрете на импорт и производство одноразового пластика, в том числе и пакетов. Как сообщали в Евразийской экономической комиссии, в настоящее время уже ведется подготовка соответствующего плана. В Минэкономразвития России сообщили, что в стратегию развития предлагается включить конкретные мероприятия по запрету на ввоз и производство одноразового пластика. Утвердить документ могут уже в первом квартале 2021 года.

Поддерживает запрет на производство пластика российское министерство природы и экологии. Там считают, что вторичная переработка поможет уменьшить его использование. Минпромторг в свою очередь выступает за сокращение трудноперерабатываемого пластика, однако в ведомстве отметили, что полный его запрет приведет к невозможности соблюдения требований по безопасности пищевой продукции, а также к излишним издержкам производителей.

Напомним, что ранее Государственная дума России заявила, что запрет на производство одноразового пластика избежать не получится - это вопрос времени.