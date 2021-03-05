США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи Фото: REUTERS

Власти США ввели санкции против крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Предпринимателю запретили въезд на территорию государства, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта.

Он заявил, что санкции решили ввести из-за «причастности олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского к коррупции в крупных размерах». В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявляются, что Коломойский, занимая в 2014-2015 годах пост губернатора Днепропетровской области, «был вовлечен в коррупционные преступления, подрывающие доверие украинской общественности к демократии». Утверждается также, что бизнесмен использовал свое политическое влияние и служебные полномочия, чтобы получить некую личную выгоду.

Санкции США ввели не только против самого украинского предпринимателя, но и против его супруги Ирины, дочери Анжелики и сына Григория. На практики ограничения обернутся тем, что члены семьи Коломойского не смогут въезжать на территорию США.