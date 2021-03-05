Суд взыскал полмиллиона рублей с Навального по иску бизнесмена Пригожина Фото: REUTERS

Люблинский суд российской столицы частично удовлетворил иск российского предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. Суд обязал блогера выплатить заявителю 500 тысяч рублей, а также опровергнуть порочащие честь сведения. Об этом в пятницу, 5 марта, агентству ТАСС сообщили в суде.

- Суд удовлетворил иск Пригожина к Навальному, взыскав полмиллиона рублей компенсации морального вреда и обязав ответчика в течение десяти суток с момента вступления решения суда в законную силу удалить порочащие сведения и обнародовать опровержение, - говорится в сообщении.

В своем иске Евгений Пригожин потребовал удалить спорные публикации, опровергнуть представленную в них ложную информацию, а также выплатить компенсацию морального вреда из-за публикации Алексея Навального клеветнических сведений оскорбительного характера.

В производстве московского Люблинского суда в настоящее время также находится иск Евгений Пригожина к Навальному и Владимиру Милову. В нем предприниматель просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию данные, которые ответчики распространили в YouTube. Слушания по данному иску назначены на 10 марта.