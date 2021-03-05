Более 1000 инициатив к 800-летию Нижнего Новгорода предложили жители региона

За два года - с марта 2019-го по март 2021 года - на сайте nizhny800.ru было подано 1078 предложений от жителей в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Одна из задач 800-летия Нижнего Новгорода - вовлечение горожан в организацию праздника. 27 марта 2019 года мы запустили проект «Команда 800», благодаря которому каждый желающий мог предложить свою инициативу или поддержать инициативы других нижегородцев по улучшению городского пространства, организации юбилейных торжеств, созданию медиапроектов или цифровых продуктов, а также проекты просветительской направленности, - сказал Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, 1 марта 2021 года завершился приём проектов и идей в «Команду 800», на реализацию которых требуется менее 100 000 рублей. 1 декабря 2020 года закончился приём инициатив, на реализацию которых требуется свыше 100 тысяч, но не более 4 миллионов рублей. В рамках проекта «Команда 800» предложить свою инициативу можно было по одному из 5 направлений: просвещение, цифровые технологии, медиапроекты и кино, событийная программа и туризм. Большая часть инициатив (около 80% всех заявок) связана с событийной программой, просвещением и туризмом. Все предложения, поданные до 1 марта, будут рассмотрены на экспертных комиссиях и, в случае поддержки «Экспертами 800» на рабочих группах, реализованы к 800-летию Нижнего Новгорода.

- Некоторые проекты уже известны за пределами нашего региона. Я уверен, что «Команда 800» оставит богатое наследие и заложит новые традиции, - отметил Глеб Никитин.

Проектом «Команда 800» уже было поддержано 40 проектов (30 из них находятся в активной фазе реализации). Среди них — фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер фест», фестиваль уличного искусства «Место», серия видеороликов «Нижний с Перцем», фестиваль фритуров, запуск мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*, анимационный проект «Пластилиновый Нижний», художественное исследование «Соцгород.Пробелы», издательский проект «Восемь столетий нижегородской истории» и другие. Кроме того, были поддержаны 4 идеи: выпуск памятной медали к 800-летию города Нижнего Новгорода, съемки фильма «800 лет за 800 секунд», установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому и медиапроект Кирилла Набутова «Нижний Новгород 800».