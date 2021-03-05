Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военных двух государств. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили kp.ru в российском министерстве обороны.

- В ходе сегодняшней встречи в Москве министры договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий России и Белоруссии. Данные российско-белорусские учебно-боевые центры будут дислоцированы в двух областях России и одной белорусской области, - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что центры совместной подготовки разместят в Нижегородской области России, Калининградской области России и Гродненской области Республики Беларусь.

Как сообщал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты для совместного патрулирования. Глава предложил приобрести или построить для этого новые самолеты и отметил также, что в ходе саммита ЕАЭС российская сторона поднимала вопрос о возможной кооперации с республикой в авиационной отрасли.

Накануне министерства обороны России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.