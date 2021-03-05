"Помогите!": кот освоил русский язык, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару

Россиянка опубликовала видео, на котором её кот кричит "Помогите!" по пути к ветеринару Фото: Мария ЛЕНЦ

Поход к ветеринару, пожалуй, самое страшное событие в жизни питомцев. Поэтому неудивительно, что отправляясь ко врачу, они ведут себя буйно. Но этот кот превзошел все ожидания. Забавное видео опубликовала пользовательница "Тиктока" Натали grishuti.

Она повезла своего питомца на прием к ветеринару. Всю дорогу кот вел себя неспокойно: то громко мяукал, то изо всех сил пытался выбраться наружу. А в какой-то момент он вовсе начал по-человечески кричать "Помогите". Хозяйка успела заснять происходящее на телефон. Ролик, как и ожидалось, стал вирусном. Спустя сутки после публикации он собрал уже почти миллион просмотров.

Недавно в сети появилось еще одно забавное видео. На ролике пес занимается спортом вместе с хозяйкой, чтобы похудеть к весне. И надо сказать, собачка оказалась пластичнее девушки, упражнения на растяжку ей даются в разы легче.