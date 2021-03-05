Минпросвещения: новый учебный год в школах России начнется в очном формате Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Глава российского Министерства просвещения Сергей Кравцов рассчитывается, что новый учебный год в России в сентябре этого года начнется в очном режиме. Об этом министр сказал в пятницу, 5 марта, в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

- Мы готовы к разным ситуациями, но рассчитываем на лучшее. Мы будет, конечно, реагировать в случае ситуации, которые может угрожать здоровью учеников и учителей. Рассчитываем, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести ЕГЭ и приступить с 1 сентября к очному обучению, - сказал Сергей Кравцов.

Он отметил, что пости все учебные учреждения страны после «дистанционки» работают в очном формате. Министр просвещения заверил также, что ЕГЭ в текущем году смогут провести на фоне пандемии коронавирусной инфекции спокойно и безопасно для школьников.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по словам Сергея Кравцова, российские школы вернутся к привычному пятидневному режиму работы в 2022 году. Он объяснил, что введение «шестидневки» было вынужденной мерой из-за пандемии коронавирусной инфекции.