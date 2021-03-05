Россияне назвали самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После Дня защитника Отечества 23 февраля и в преддверии Международного женского дня 8 марта Яндекс.Маркет опросил жителей России и выяснил, что они думают об этих праздниках и какие подарки чаще всего дарят мужчинам и женщинам.

По данным опроса, 73 процента россиян считает 8 марта праздников всех женщин, а дарить подарки дамам в этот день намерены 85 процентов мужчин. Почти половина представителей сильного пола пытается угадать, что женщина хочет получить в качестве подарка, и около 30 процентов дарят «что-то стандартное».

Наиболее популярными подарками женщинам на 8 марта стали косметика и парфюмерия, а также цветы и конфеты. Наибольший прирост спроса в преддверии праздника пришёлся на подарочные наборы, самым популярным из которых стал набор с гелем для душа и мочалкой. Число заказов парфюмерии выросло на 161 процент. На нее в этом году тратят на 14% больше денег, чем в прошлый. Спрос на конфеты в коробках вырос на 494 процента.

В топ подарков, которые женщины хотели бы получить на 8 марта, попали ювелирные украшения и часы, спрос на них также растет: на 420 процентов выросло количество заказов браслетов, на 117 процентов – часов. Дарят на праздник также электронику: особый спрос в этом году на умные колонки и фотоаппараты моментальной печати.

На День защитника Отечества 23 февраля мужчинам в России чаще всего дарят парфюмерию, уходовую косметику, одежду, аксессуары, алкоголь и инструменты. В топ подарков, которые защитники Отечества хотят получить на праздник, вошли деньги, инструменты, электроника и алкоголь.