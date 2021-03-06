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Popular Mechanics навал подлодку «Дмитрий Донской» подводным монстром

Также журналисты американского издания сочли судно "гигантом времен холодной войны"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Советские атомные подводные лодки проекта 941 типа "Акула" (по классификации НАТО — "Тайфун") удивили своими размерами и характеристиками журналистов американского издания Popular Mechanics.

В публикации говорится, то во времена СССР было выпущено пять таких "подводных монстров", а теперь на вооружении российского флота остался только крейсер "Дмитрий Донской". Длина судна составляет 172,5 метра, ширина - 23,16 метра, а высота достигает 11,58 метра.

- Эти гиганты времен холодной войны до сих пор остаются крупнейшими из когда-либо построенных подводных лодок. Каждая подлодка была <...> шире, чем средний американский дом, и почти в три раза выше, - пишет автор статьи.