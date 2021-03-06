В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по "Северному потоку – 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор от партии республиканецев Тед Круз (от штата Техас) заявил, то намерен прекратить задерживать утверждение законодателями нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в том случае, если вашингтонская администрация будет вводить новые санкции в отношении "Северного потока - 2".

- Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства ... и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод. Соблюдайте закон. Хватит проявлять мягкость по отношению к России, - заявил в посте в Твиттере представитель Сената.

Напомним, во вторник, 2 марта, в Соединенных Штатах профильный комитет верхней палаты рекомендовал утвердить кандидатуру Уильяма Джозефа Бернса на должность главы ЦРУ. После этого было проведено голосование, где члены комитета единогласно выступили "за".