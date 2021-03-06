Британцы раскритиковали вакцинацию от коронавируса в ЕС: «Приходится просить помощи у русских»

Британцы раскритиковали вакцинацию от коронавируса в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали политику вакцинации от коронавирусной в Евросоюзе и выразили мнение, что такой подход может привести к разрушению союза. Таким образом британцы отреагировали на статью Тима Стикингса, в которой он писал о том, что Германия одобрила вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет после изначального запрета на ее использование.

Как считает автор статьи, эта мера призвана ускорить «спотыкающуюся» программу вакцинации. При этом он отметил, что Евросоюз подыскивал себе «еще один спасательный круг», подразумевая начавшуюся экспертизу российского препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Журналист добавил, что в Германии на сегодняшний день звучат призывы воспользоваться российским препаратом, чтобы ускорить вакцинацию после «хаоса с поставками» внутри Евросоюза, а также указал на сомнение публики по поводу вакцины компании AstraZeneca. При этом Стикингс заявил, в Великобритании темпы вакцинации выше, чем в странах ЕС.

В ответ на эту статью читатели портала написали, что ситуация с вакцинацией демонстрирует недееспособность Европейского Союза.

«Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС», - заявил один пользователь.

«Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают ее вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище», - заявил другой.

«Сколько европейцев погибло из-за того, что они играли в политику с Оксфордской вакциной? Теперь они рассматривают русскую вакцину!», - добавил еще один читатель.

Другой пользователь назвал Евросоюз несостоявшейся панъевропейской сверхдержавой, которая рушится на глазах. Еще один читатель заявил, что из-за прививок от коронавируса в ЕС начался полный бардак, и в итоге власти позволили политике взять вверх над здравым смыслом, после чего жизни большого количества людей оказались под угрозой.