Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейсовый автобус с украинскими гражданами попал в серьезную аварию в Польше. Как сообщает представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в результате аварии погибли шестеро украинцев, 15 пострадали.

По данным внешнеполитического ведомства Украины, ДТП произошло в районе города Кишице. В аварию попал рейсовый автобус, который следовал из польского города Познань в украинский Херсон. Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Напомним, 19 февраля в Египте в аварию попал туристический автобус. ДТП произошло на трассе Шарм эш-Шейх - Каир. В результате происшествия с травмами было госпитализировано три гражданина Украины. В туристическом автобусе находилось шестеро россиян. Как сообщили в посольстве России в Каире, несколько российских туристов получили незначительные ушибы.