Тарифы на парковку изменят почти на 200 участках Москвы с 5 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 193 участках московских улиц, загрузка которых составляет 96 процентов и более, с 5 апреля текущего повысятся тарифы на платные парковки. Об этом говорится в сообщении столичного дептранса, отметив, что что «стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет».

«Если платная парковка занята всё время больше, чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует - цену можно снизить. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», - говорится в заявлении ведомства, где уточнили, что такая мера необходима для того, чтобы жители столицы и другие водители могли найти свободные места на парковке, а улицы загружались равномерно.

Как уточнили в ведомстве на парковках, где всё время почти все места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время. На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, они снизятся. На других начнет действовать дифференцированный тариф.