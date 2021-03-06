Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек России в ракетно-космической отрасли

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок», в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за оптимизацию цены на пусковые услуги и сокращение издержек. Таким образом он отозвался о том, что NASA в разы увеличило стоимость услуг по доставке грузов.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек», - написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале, отметив, что за это следует сказать спасибо.

По словам Рогозина, рынок на самом деле не «отстимулировали», а «зачистили от всех неамериканских конкурентов» и приняли решение вновь поднять цены до почти естественного уровня, однако государственная субсидия все равно сохраняется.

Накануне стало известно, что NASA значительно увеличило свои расценки по доставки килограмма груза на Международную космическую станцию, что теперь обойдется в 20 тысяч долларов вместо прежних трех тысяч, а за возвращение на Землю придется заплатить 40 тысяч вместо шести. Кроме того, час времени астронавта, потраченный на выполнение коммерческих экспериментов, теперь будет стоит не 17,5, а 130 тысяч долларов.